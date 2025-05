Radio 24: Dominik Widmer kehrt zum «Ufsteller» zurück

Publiziert am 12.05.2025

Dominik Widmer und Nina Roost hatten zuvor sechs Jahre lang gemeinsam die Morgenshow moderiert, bevor Widmer Ende November 2022 das Radiomikrofon an den Nagel hängte (persoenlich.com berichtete). Während seiner Auszeit widmete er sich unter anderem einem Bühnenengagement im Theater am Hechtplatz sowie seiner Tätigkeit als Kommunikationstrainer.

«Es fühlt sich an wie Heimkommen», beschreibt Widmer in einer Medienmitteilung seine Rückkehr. In einem persoenlich.com-Interview ergänzt er: «Es hat mich einfach wieder gepackt. Radio war meine erste Leidenschaft – schon als junger Bub. Radio ist für mich Leben – direkt, nah, ehrlich.»

In seiner Radiofunktion wird Widmer das Publikum wieder von Montag bis Mittwoch, jeweils von 5 bis 10 Uhr, durch den Morgen begleiten. Seine Kollegin Roost erklärt zur Wiedervereinigung: «Ich freue mich riesig, wieder gemeinsam mit Dominik in den Morgen zu starten. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben – mit jeder Menge Energie, Ideen und einer ordentlichen Portion Kaffee.»

Das Duo prägte die Sendung laut Mitteilung massgeblich. Zu ihren Aktionen in der Vergangenheit zählten unter anderem ein nachgestelltes Musikvideo von Luca Hänni, eine Fahrt im Cabrio durch die Waschanlage und eine 40-Stunden-Sendung zum 40. Geburtstag von Radio 24.

Trotz seiner Rückkehr ans Mikrofon behält Widmer seine Position als Leiter der CH Media Academy, dem internen Kompetenzzentrum für Aus- und Weiterbildung innerhalb der CH-Media-Entertainment-Gruppe.

Programmleiter Jonathan Schoeffel äussert sich zur Wiedervereinigung: «Ich freue mich extrem, dass wir mit Nina und Dominik unser «Ufsteller»-Dreamteam wiedervereint haben. Die beiden erfahrenen Radioprofis werden unsere Hörerinnen und Hörer in der Region Zürich und der ganzen Deutschschweiz mit guter Laune, dem besten Service und grosser Kompetenz in den Tag begleiten.» (pd/cbe)