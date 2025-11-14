Weltwoche: Dressen schreibt, Köppel spricht

Severin Dressen wird neuer Weltwoche-Kolumnist. Dies berichtet die Wochenzeitschrift in ihrer neuesten Ausgabe. Der Zürcher Zoodirektor beschreibt in seiner ersten Kolumne, wie Giraffenbulle Obi, der in Amsterdam geboren wurde und in Wien lebte, im hiesigen Zoo für Nachwuchs sorgen soll. Die neue Kolumne trägt den Titel «Zoogeschichten». Severin Dressen ist seit fünf Jahren im Amt.
Köppel auf Deutschlandtournee
Verleger Roger Köppel ist momentan auf Deutschlandtour und spricht dabei über die politische Weltsituation, aber auch über diejenige in unserem nördlichen Nachbarland. So wird er am Montag, dem 17. November, in Leverkusen zu sehen sein. Die Vorträge in Riesa und Karlsruhe waren gemäss Weltwoche ausgebucht, derjenige in Erfurt vom 18. November auch schon. (ma)