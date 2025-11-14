Weltwoche: Dressen schreibt, Köppel spricht

BBC

Sender entschuldigt sich bei Trump

Die BBC bittet US-Präsident Donald Trump nach seiner Androhung einer Milliardenklage wegen einer TV-Sendung um Entschuldigung. Der britische Sender machte auf seiner Webseite ausserdem bekannt, die Sendung nicht erneut auszustrahlen. Man beabsichtige jedoch nicht, eine Entschädigung zu zahlen.