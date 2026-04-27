CH Media: Drei Aargauer Anzeiger wechseln den Besitzer

Publiziert am 27.04.2026

Mit der Transaktion baut CH Media seine Stellung im Aargauer Anzeigermarkt weiter aus. Verleger Peter Wanner lässt sich in einer Medienmitteilung mit dem Hinweis auf eine «gezielte Ergänzung» des bestehenden Portfolios und verbesserte Angebote für Werbekunden zitieren.

Für die Schellenberg Gruppe bedeutet der Verkauf einen Rückzug aus dem Verlagsgeschäft: Der Regionalverlag konzentriert sich künftig auf seine Drucksparte. Inhaber Oskar Schellenberg begründet den Schritt damit, dass das Druckgeschäft das «Kerngeschäft» der Gruppe sei.

Über die Beschäftigung schliesst CH Media «vereinzelte personelle Anpassungen» nicht aus — trotz der erklärten Absicht, einen Grossteil der Belegschaft zu übernehmen. Konkrete Zahlen werden nicht genannt. Zudem prüft das Unternehmen einen Zusammenschluss der beiden Rundschau-Titel. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Diese Übernahme ist insofern bemerkenswert, als CH Media im Anzeigerbereich zuletzt eher abgebaut hatte: 2024 stellte das Unternehmen den Anzeiger Luzern und den Stadtanzeiger Olten wegen ungenügender Wirtschaftlichkeit ein.(pd/nil)