EqualVoice: Drei Neuzugänge im Advisory Board

Publiziert am 26.11.2024

Alle drei wurden im Rahmen des EqualVoice Summits, der am 12.11.2024 in Zürich stattgefunden hat, in das nationale Advisory Board der EqualVoice Initiative berufen, teilt Ringier mit. Annabella Bassler, CFO der Mediengruppe, begrüsst die neuen Mitglieder: «Diese drei beeindruckenden Persönlichkeiten bringen nicht nur aussergewöhnliche internationale Erfahrung mit, sondern teilen auch unsere Überzeugung, dass Diversität und Geschlechtervielfalt entscheidende Erfolgsfaktoren sind.»

Antje Kanngiesser ist CEO der Alpiq Gruppe. Sie bringt Führungserfahrung aus der Energie- und Infrastrukturbranche mit und steht für nachhaltige Energieerzeugung und innovative Unternehmensführung in einem sich grundlegend wandelnden Marktumfeld, heisst es in der Mitteilung.

Susanne Ruoff ist Gründerin und CEO von Ruoff Advisory. Als frühere Konzernleiterin der Schweizerischen Post und Führungskraft bei IBM und British Telecom hat sie die Digitalisierung und Nachhaltigkeit in zahlreichen Organisationen vorangetrieben. Sie war 2018 von der Konzernleitung der Post im Rahmen der Postauto-Subentionsaffäre zurückgetreten.

Leila Toplic ist Chief Communications und Trust Officer bei Carbonfuture. Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Wirtschaft, Technologie und Klima ist sie eine anerkannte Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen KI und Nachhaltigkeit. Im Jahr 2021 wurde sie zu einer der 100 einflussreichsten Frauen im Bereich KI-Ethik ernannt.

Zu Beginn dieses Jahres entwickelte Leila Toplic den massgeschneiderten EqualVoice GPT, ein Tool, das geschlechtsspezifische Vorurteile in den Medien adressiert. Es unterstützt Medienschaffende dabei, unvoreingenommene Entscheidungen zu treffen. Diese Innovation diente als Inspiration für den EqualVoice Assistant, der erstmals auf dem EqualVoice Summit 2024 vorgestellt wurde.

Die EqualVoice Initiative wurde vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Das EqualVoice Advisory Board setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern aus unterschiedlichen Bereichen von Wirtschaft, Medien, Politik und Gesellschaft zusammen: Carolina Müller-Möhl (Gründerin & Präsidentin Müller-Möhl Group & Müller-Möhl Foundation), Tanja Grandits (Sterneköchin, Chefin des Restaurant Stucki & Gault-Millau-«Koch des Jahres 2020»), Christine Graeff (designierte Chief Growth Officer FGS Global, Member of the Executive Committee), Regula Bührer Fecker (Co-Founder Rod Communication), Simona Scarpaleggia (NED, Board Member EDGE Strategy), David Allemann (CEO & Co-Founder On), Petra Ehmann (Chief Innovation & AI Officer, Ringier AG), Christiane zu Salm (Medienunternehmerin & Advisor), Pascale Baeriswyl (Chefin der Ständigen Mission der Schweiz bei den Vereinten Nationen), Antje Kanngiesser (CEO Alpiq Gruppe), Susanne Ruoff (Gründerin & CEO Ruoff Advisory), Leila Toplic (Chief Communications & Trust Officer Carbonfuture). (pd/spo)