Oskar Schellenberg, der Inhaber der Schellenberg Druck AG, übernimmt die PMC Print Media Corporation zu hundert Prozent rückwirkend auf den 1. Januar 2019, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Dadurch werde die Schellenberg Druck AG insbesondere in den Bereichen Druck von Magazinen und Katalogen weiter gestärkt und die Firma mache «einen weiteren Schritt in Richtung Systemanbieter in der Printbranche».

Die PMC Print Media Corporation werde am Standort Oetwil am See weitergeführt. Auf Anfrage erklärt Käufer Oskar Schellenberg, dass die PMC 35 Mitarbeitende umfasst. Diese würden alle übernommen.

Schellenberg Druck beschäftigt bislang 140 Mitarbeitende. Er freue sich auf «ein weiteres innovatives Mitglied in seinem Familienunternehmen». (pd/eh)