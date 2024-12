Todesfall: Ehemaliger Le-Temps-Chefredaktor Pierre Veya verstorben

Publiziert am 16.12.2024

«Pierre Veya gehörte zu jenen Persönlichkeiten, welche die Medienlandschaft der Westschweiz nachhaltig geprägt haben», steht am Montag in einem Nachruf in Le Temps. Veya leitete die Redaktion der Zeitung von 2010 bis 2015. Er ist am Samstag nach schwerer Krankheit mit 63 Jahren verstorben. Veya hinterlässt seine Ehefrau und drei erwachsene Töchter.

Chefredaktor und Wirtschaftschef

Seine journalistische Karriere führte ihn aus dem Kanton Jura, wo er nach der Handelsschule die ersten beruflichen Schritte gemacht hatte, zu den grossen Titeln der Romandie in Lausanne und Genf. Ab 1989 leitete er während sechs Jahren das Wirtschaftsressort des Wochenmagazins L’Hebdo. Später leitete er die Wirtschaftszeitung L’Agefi als Chefredaktor. Ab 2005 schrieb er für die Tageszeitung Le Temps, deren Redaktion Veya von 2010 bis 2015 leitet. Danach wechselte er zu Le Matin Dimanche und leitete das Wirtschaftsressort der Westschweizer Tamedia-Titel.

Veya vertrat eine liberale Haltung, zeigte jedoch Nuancen in seinen Ansichten, steht im Nachruf in Le Temps. Er war zudem ein grosser Verfechter der Energiewende und sah darin Chancen für Innovation und Fortschritt. Nach seinem Abgang von Tamedia lancierte Veya Mitte Oktober mit SwissPowerShift.ch ein Online-Medium, das sich ausschliesslich diesen Themen widmen sollte (persoenlich.com berichtete).

«Pierre Veya hinterlässt eine grosse Lücke»

«Die Entwicklung der Medien in letzter Zeit bekümmerte ihn sehr, da er im Journalismus ein wesentliches Gegengewicht zu den vorgefertigten Narrativen von Institutionen und Politik sah. Pierre Veya hinterlässt eine grosse Lücke», schliesst der Nachruf in Le Temps. (nil)