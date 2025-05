Inside IT: Ein Jahresabo kostet ab jetzt 100 Franken

Publiziert am 27.05.2025

Das Schweizer IT-Fachmedium Inside IT führt ab 1. Juni 2025 eine Paywall ein, heisst es in einer Meldung. Das Onlineportal reagiert damit auf rückläufige Werbeeinnahmen und will seine redaktionelle Unabhängigkeit sicherstellen.

Inside IT begründet den Schritt mit den veränderten Marktbedingungen. Nach rund 20 Jahren der Finanzierung über Werbeeinnahmen seien diese stark zurückgegangen. Schweizer Werbegelder würden vermehrt zu internationalen Plattformen wie Google oder Meta fliessen. Besonders die vergangenen zwei Jahre seien trotz steigender Leserzahlen herausfordernd gewesen.

Ganze Medienlandschaft betroffen

Das Problem betreffe nicht nur Inside IT, sondern die gesamte Schweizer Medienlandschaft. Lokale Redaktionen grosser Verlagshäuser würden aufgelöst oder zusammengelegt, Stellen abgebaut. Während in der Politik über Medienförderung diskutiert werde, profitierten bisher nur gedruckte Zeitungen von Bundessubventionen. Online-Portale blieben davon ausgeschlossen.

Ein Jahresabonnement von Inside IT kostet 100 Franken. Zum Start bietet das Portal ein Testabonnement für drei Monate zu 30 Franken an. Gewisse Artikel, darunter Agenturmeldungen, bleiben von der Paywall ausgenommen. Sämtliche bis ins erste Quartal 2025 publizierte Artikel im Archiv bleiben weiterhin frei zugänglich. (pd/awe)