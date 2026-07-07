Rückblick: «Ein Medium ist ein Medium ist ein Medium»

Publiziert am 07.07.2026

In der letzten Folge vor der Podcast-Sommerpause blicken Matthias Ackeret und Nick Lüthi auf ein ereignisreiches erstes Halbjahr 2026 zurück. Das grosse Thema bleibt künstliche Intelligenz. Ackeret verweist auf einen NZZ-Artikel über die Beratungsfirma Accenture, deren Aktienkurs im letzten Halbjahr um 50 Prozent eingebrochen sei – weil Unternehmen dank KI viele Beratungsleistungen selber erledigen könnten.

Das wichtigste medienpolitische Ereignis im Jahr 2026 war bislang die Abstimmung über die Halbierungsinitiative. Was die Leute an der Urne genau dazu bewogen hat, für oder gegen die Vorlage zu stimmen, ist noch nicht in jedem Detail bekannt. Lüthi weiss, dass es eine Nachanalyse im Auftrag der SRG gibt. Deren Ergebnisse sind aber nicht öffentlich. Lüthi nennt einen Befund daraus.

Derweil schreitet der Um- und Abbau bei der SRG voran. Das geht nicht reibungslos. Die kurzfristige Entlassung mehrerer Sprechtrainer habe für grosse Solidarisierung gesorgt, so Lüthi – der entsprechende Artikel sei einer der meistgelesenen auf persoenlich.com im ersten Halbjahr gewesen.

Ernüchtert zeigt sich Lüthi vom Start des neuen TV-Senders Canal B in Biel: Vieles erinnere an die Anfänge des Regionalfernsehens, von Innovation sei wenig zu sehen – ein Effekt, den er auch dem starren Konzessionssystem zuschreibt. «Nur die Studios werden moderner, aber im Kern ist es doch immer noch das Gleiche wie vor 30 Jahren», sagt Lüthi. Ackeret bringt es auf einen Nenner: «Ein Medium ist ein Medium ist ein Medium.»

Zur Sprache kommt zudem das neue CH-Media-Portal Schweiz heute: Ackeret lobt den Markenauftritt und den Claim, der endlich Klarheit schaffe, wo man sich bislang zwischen Aargauer Zeitung und Schweiz am Wochenende habe einloggen sollen. Für sich sieht Lüthi keinen Mehrwert des neuen Portals gegenüber der bisherigen Aargauer Zeitung.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Die nächste Folge erscheint nach der Sommerpause am 18. August.

Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (nil)