Zentralplus: Eine Co-Leitung für die Redaktion

Publiziert am 31.01.2025

Die Redaktion von Zentralplus wird ab April 2025 durch eine Co-Leitung geführt. Der bisherige Redaktionsleiter Matthias Stadler verlässt das Online-Portal (persönlich.com berichtete). Konstantin Kreibich übernimmt die inhaltliche Verantwortung, Isabelle Dahinden wird zuständig für die Organisation und Entwicklung der Redaktion, teilt Zentralplus mit.

Kreibich hat eine Ausbildung als Steinmetz und Bildhauer absolviert, sowie einen Bachelor-Abschluss in Philosophy, Politics and Economics der Universität Luzern. Ausserdem hat er den Diplom-Lehrgang Journalismus am MAZ Luzern abgeschlossen. Der 27-Jährige absolvierte bei Zentralplus sein Volontariat und arbeitete danach als Redaktor für Stadtentwicklung und Mobilität.

«Zentralplus steht für Journalismus, wie er sein soll. Ehrgeizig, hintergründig, unabhängig. Während die Branche mit der Finanzierung kämpft, zeigt unsere elfköpfige Redaktion jeden Tag aufs Neue, was möglich ist. Ich freue mich, in Zukunft noch mehr Verantwortung zu übernehmen und aktiv an der Weiterentwicklung mitzuwirken.»

«Frecher und pointierter»

Isabelle Dahinden ist seit 2017 bei Zentralplus beschäftigt und verantwortlich für das Ressort Gesellschaft. Dahinden besitzt einen Bachelor in Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften der Universität Luzern und hat ebenfalls den Diplom-Lehrgang Journalismus am MAZ absolviert. Seit August 2023 ist die 31-Jährige stellvertretende Redaktionsleiterin.

«Meine journalistische Laufbahn hat bei Zentralplus begonnen – hier wurde ich gefordert, gefördert und konnte wachsen: von der Praktikantin bis hin zur stellvertretenden Redaktionsleiterin», wird Isabelle Dahinden zitiert. Sie wolle Zentralplus «noch frischer, frecher und pointierter» machen. Die Geschichten sollen überraschen, bewegen und zum Diskutieren anregen.

Zum Teil kostenpflichtig

«Es freut mich ausserordentlich, dass wir eine interne Lösung treffen konnten, die den vollen Rückhalt in der Redaktion geniesst», wird CEO Christian Hug zitiert. «Dies unterstreicht den Erfolg unseres Ausbildungskonzeptes, mit dem wir schon zahlreiche junge Journalisten entwickeln und weiterbringen konnten.»

Zentralplus, das 16 Mitarbeitende beschäftigt, fokussiert sich auf Leserinnen und Leser der Kantone Luzern und Zug. Es erreicht monatlich bis zu 800'000 Leserinnen und Leser. Seit August 2024 sind verschiedene Inhalte der Seite kostenpflichtig. (pd/spo)