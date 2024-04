Play Suisse: Eine Million Nutzerinnen und Nutzer erreicht

Die SRG hat vor bald dreieinhalb Jahre ihre Streaming-Plattform Play Suisse lanciert. Play Suisse verzeichnet nun über eine Million Abonnentinnen und Abonnenten und ist nach Netflix die meistgenutzte loginbasierte Streaming-Plattform in der Schweiz, teilt die SRG am Montag mit.

Pierre-Adrian Irlé, Leiter Play Suisse: «Damit ändert die Plattform ihre Dimension und etabliert sich als Medium, das Schweizerinnen und Schweizer aus allen Regionen rund um unsere nationale Produktion zusammenbringen kann.»

Die Inhalte sind jeweils in Originalsprache mit Untertiteln in Deutsch, Französisch und Italienisch, teilweise auch Rätoromanisch, verfügbar. Rund 40 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer konsumieren Inhalte aus anderen Sprachregionen. Play Suisse spiele somit eine wichtige Rolle in der nationalen Verbreitung von Schweizer Inhalten in den verschiedenen Sprachregionen und bildet die multikulturelle Schweiz ab, heisst es in der Mitteilung.

Gilles Marchand, Generaldirektor SRG: «Diese mehrsprachige Erfahrung, die in Europa einzigartig ist, stellt die digitale Entwicklung und Innovation in den Dienst des Grundauftrags der SRG. Wir werden diesen Erfolg in Zukunft weiter ausbauen, indem wir die Plattformen Play Suisse und die regionalen SRG-Player näher zusammenführen und gemeinsam weiterentwickeln.»

58 Minuten pro Session

Das grosse Angebot von Play Suisse wird die meiste Zeit über den Fernseher konsumiert. Mehr als 42 Prozent der Sehdauer fand im letzten Jahr am grossen Bildschirm statt. Im Durchschnitt verbrachten die Zuschauerinnen und Zuschauer 58 Minuten pro aktive Session auf dem SRG-Streaming-Dienst. Das entspricht ungefähr der Länge einer Folge der Serie «Wilder».

Die meistgeschauten Filme sind «Youth - Ewige Jugend», «Mein Name ist Eugen», «99 Moons», «Schellen-Ursli» und «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse». Die beliebtesten fünf Serien sind: «Tschugger», «Wilder», «Der Bestatter», «Davos 1917» und «Der Schwarm». Bei den Dokumentationen liegt «The Pressure Game» auf Platz eins, gefolgt von «Die Bruderschaft», «Auf und davon», «Swissair 111 - Absturz über Halifax» und «Schweiz?».

Die Exportschlager aus der Deutschschweiz sind in den anderssprachigen Regionen insbesondere folgende Filme, Serien und Dokus: «Tschugger», «Schellen-Ursli», «Wilder» und «Swissair 111 - Absturz über Halifax». Die französische Schweiz interessierte die anderen Regionen insbesondere mit «Hors Saison», «Complices», «Olga» und «Quartier des Banques». Beliebte Produktionen aus dem Tessin sind «Alter Ego» sowie «Cosa voglio di più» und aus der rätoromanischen Schweiz «L'ultim Rumantsch». (pd/spo)