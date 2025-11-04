RTS: Erste Sendung aus dem neuen Hauptstandort

Publiziert am 04.11.2025

Der Sender verlässt damit als Erster das bisherige Radiohaus von La Sallaz im Zentrum von Lausanne. In den kommenden Wochen folgen RTS Première und Espace 2, danach Couleur 3 sowie die Redaktionen für Nachrichten und Sport, teilt die Radio Télévision Suisse (RTS) mit. Die Genfer Teams werden dabei mit jenen aus Lausanne zusammengeführt.

Gemäss RTS-Direktor Pascal Crittin wurde der neue Produktionsstandort konzipiert, um den zunehmend digitalen Medienentwicklungen gerecht zu werden und das Publikum in der Vielfalt seiner Erwartungen zu erreichen. Der Standort werde besser öffentlich zugänglich sein als die bisherigen Anlagen. Die Übernahme der neuen Studios wurde über mehrere Monate hinweg mit den technischen Teams und Bauleitung vorbereitet.

Die offizielle Einweihung des neuen Produktionsstandorts findet am 13. November mit Vertretern des Kantons und der Gemeinden statt. Für die Bevölkerung ist 2026 ein öffentliches Eröffnungswochenende geplant. Der neue Standort soll es ab kommendem Jahr ermöglichen, die Teams nach Themenbereichen statt nach Verbreitungskanälen zu organisieren, damit sie für alle linearen und nicht-linearen Distributionsformen produzieren können.

Der neue Produktionsstandort in Lausanne-Ecublens ersetzt jenen in La Sallaz und wurde vollständig durch den Verkauf der alten Gebäude finanziert, wie es die Immobilienstrategie der SRG vorsieht. Die RTS bleibt in Genf präsent, wo sie als Mieterin im Hochhaus unter anderem digitale Produktionen, Fiktion, Dokumentationen und TV-Magazine produzieren wird. (pd/spo)