Todesfall: Erster Hitparaden-Moderator ist tot

Hans Peter Treichler ist am Samstag 77-jährig in Richterswil verstorben. 2014 wurde bei ihm Darmkrebs diagnostiziert. «Der Tod hält sich nicht an Geburtenjahrgänge», schreibt sein älterer Bruder Robert Treichler in einem Nachruf in der «Zürichsee-Zeitung».

Hans Peter Treichler war der erste Moderator der Schweizer Hitparade vom damaligen Radio DRS 1. Für das Radio schrieb er auch über zehn Hörspiele. Beim Schweizer Fernsehen erhielt er mit «Fyrabig» eine eigene Sendung, die später durch Sepp Trütsch übernommen wurde. In den letzten Jahren wirkte Treichler als wissenschaftlicher Kommentator bei sommerlichen Sendereihen wie «Anno 1914 – Die Fabrik» mit.

Treichler absolvierte ein Studium für Germanistik an der Universität Zürich, wo er zum Doktor der Philosophie promovierte. Er kuratierte Ausstellungen des Schweizer Landesmuseum und ist Verfasser mehrerer Ortschroniken – unter anderem von Wiesendangen, Rapperswil oder Richterswil. Weiter hat er sich in mehreren Publikationen mit dem 19. Jahrhundert befasst. Zudem ist Treichler Interpret von Volksliedern und Chansons. Er hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Kinder. (cbe)