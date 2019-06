Republik

ETH Zürich klagt gegen Online-Magazin

Die Hochschule will vor dem Bezirksgericht Zürich eine Gegendarstellung erzwingen. Diese soll «äusserst umfangreich» sein, wie es in der «SonntagsZeitung» heisst. Die Klage richtet sich gegen eine Artikelserie in einem Mobbing-Fall.

Klagt gegen das Online-Magazin «Republik»: die ETH Zürich. (Bild: Keystone/Christian Beutler)