Tobias Keller

Ex-Radio-24-Reporter kehrt Schweden den Rücken

Nach acht Jahren in Skandinavien zieht es den Schaffhauser Journalisten in die Schweiz. Ab Oktober wird er in der Kommunikation der Direktion für Finanzen und Ressourcen des Kantons Aargau arbeiten.

Arbeitet noch bis Mitte September als Reporter für das schwedische Fernsehen (SVT): Tobias Keller, hier bei einem Beitrag über die überdüngte Ostsee. (Bild: zVg)