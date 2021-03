Tamedia: Fabian Fellmann wird USA-Korrespondent

Fabian Fellmann wird neuer USA-Korrespondent für Tamedia und die Süddeutsche. Er folgt auf Alan Cassidy, der im Sommer in die Tamedia-Redaktion nach Zürich zurückkehrt (persoenlich.com berichtete). Der 41-jährige Fellmann, seit März 2019 Tamedia-Bundeshausredaktor, startet seine neue Stelle voraussichtlich im August.

«Die Vereinigten Staaten stehen vor grossen Herausforderungen», so Fellmann auf Anfrage von persoenlich.com. «Covid hat das Land durchgeschüttelt und die ethnischen Spannungen verstärkt, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie werden die Brüche in der Gesellschaft zusätzlich verschärfen. Gleichzeitig haben das Land und seine Bevölkerung eine unglaubliche Erneuerungskraft. Das verfolge ich gern mit, beobachtend und berichtend.»

Fellmann studierte Politikwissenschaft an der Universität Lausanne. Nach einem Volontariat bei der Neuen Luzerner Zeitung arbeitete er dort ab 2004 als Redaktor, 2008 wurde er Leiter des Ressorts Politik. 2011 bis 2014 war Fellmann Redaktor im Inlandressort bei der NZZ am Sonntag, bevor er EU-Korrespondent wurde für die Neue Luzerner Zeitung, das St. Galler Tagblatt, die AZ Medien, Südostschweiz Medien und NZZ am Sonntag. 2016 wechselte Fellmann als Leiter der Bundeshausredaktion zu CH Media. (cbe)