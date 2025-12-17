Radio Zürisee: Fabienne Schuler verlässt Morgenshow

Fabienne Schuler muss Radio Zürisee verlassen. Die 24-Jährige moderierte seit Februar 2025 gemeinsam mit Flo Michel die Morgenshow des Regionalradios (persoenlich.com berichtete). «Meine Stelle fiel einer strategischen und organisatorischen Neuausrichtung von Radio Zürisee zum Opfer», so Schuler auf Anfrage von persoenlich.com. «Ich werde Radio Zürisee deshalb bereits Ende dieser Woche verlassen. Die Entscheidung wurde mir also abgenommen.»

Daniel Merkle, Geschäftsleiter von Radio Zürisee, bestätigt auf Anfrage Anpassungen bei der Morgenshow. Die Weiterentwicklung der Morgenshow sei Teil eines laufenden Optimierungsprozesses. «Wir überprüfen uns regelmässig und entwickeln das Programm laufend weiter. Ziel ist es, die Morgenshow inhaltlich weiter zu schärfen und noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Hörerinnen und Hörer auszurichten.» Über konkrete nächste Schritte werde man informieren, sobald diese finalisiert seien.

Fabienne Schuler nehme aus ihrer Zeit bei Radio Zürisee viel mit, wie sie sagt: «Ich durfte in den vergangenen Monaten definitiv mein Know-how am Radiomikrofon nochmals verfeinern und stärken. Mit Flo Michel an meiner Seite hatte ich den perfekten Partner dazu.» Sie habe gelernt, dass eine doppelt moderierte Morgenshow viel mehr sei als «nur» moderieren. «Ich konnte meine Personality dadurch stark weiterentwickeln – was in der Branche enorm wichtig ist.»

Schuler arbeitete zuvor als Produzentin und Radiomoderatorin bei Radio Top und Radio 1. Radio Zürisee warb sie laut eigenen Aussagen von Radio 1 ab. Nach ihrem Abgang bei Radio Zürisee will sie zunächst die Weihnachtszeit geniessen. «Das 2026 starte ich voller Tatendrang und Energie. Meine Leidenschaft dem Moderieren möchte ich treu bleiben, sei das hinter dem Mikrofon oder vor der Kamera als TV-Moderatorin», so die ausgebildete Schauspielerin. Sie freue sich zudem darauf, vermehrt auf der Bühne zu stehen. «Wir werden sehen, ich bin offen für Angebote.»