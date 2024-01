Blue Sport: Fabio Celestini wird neuer TV-Experte

Das Expertenteam von Blue Sport in der Westschweiz wird verstärkt: Fabio Celestini, aktuell Trainer bei Basel, analysiert künftig die Spiele der Uefa Champions League für Blue Sport. Der 48-jährige Lausanner bestritt 35 Partien mit der Schweizer Nati und spielte während seiner Karriere unter anderem in der Schweiz bei Lausanne-Sport, in Frankreich (Troyes, Marseille) und in Spanien (Levante, Getafe).

Neben Fabio Celestini ist auch Marco Schällibaum neu Teil des Blue-Sport-Teams, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der Zürcher verbrachte viele Jahre in der Westschweiz. In seiner Karriere als Fussballprofi spielte er bei GC, Basel, Servette und Luzern, zudem absolvierte er 32 Partien im Schweizer Nati-Dress. Seit 1994 amtet Marco Schällibaum als Trainer, zuletzt war er bei Yverdon tätig.

Das Trio komplettiert Anthony Braizat. Der Franzose führte Stade Lausanne-Ouchy 2023 als Trainer in die Credit Suisse Super League. Als Spieler stand er unter anderem für Cannes, Toulouse und Servette auf dem Platz. Wie auch Marco Schällibaum wird Anthony Braizat insbesondere rund um die Credit Suisse Super League für Blue Sport in der Westschweiz vor der Kamera stehen.

Stärkerer Fokus auf Challenge League

Blue Sport verstärkt ab dem Re-Start der Dieci Challenge League am Freitag zudem die Berichterstattung: Neu werden auf Deutsch und Französisch mindestens zwei Spiele pro Runde (statt wie bisher eines) live kommentiert. Weiterhin überträgt Blue Sport alle Spiele der Credit Suisse Super League in allen drei Landessprachen live.

«Uns liegt neben der Super League auch die Challenge League sehr am Herzen», wird Claudia Lässer, Chief Product Officer Blue Sport & News, zitiert. «Mit den zusätzlichen Kommentierungen und einem stärkeren Fokus in der Berichterstattung möchten wir die zweithöchste Liga noch mehr ins Rampenlicht stellen. Zudem erlaubt uns dies, neue Kommentatoren-Talente zu fördern und ihnen den Einstieg ins TV-Business zu ebnen.» (pd/cbe)