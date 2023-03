MediaToo: Finn Canonica bei Roger Schawinski zu Gast

Jetzt äussert sich Finn Canonica: Einen Monat nach der Publikation des Artikels der ehemaligen Magazin-Journalistin Anuschka Roshani im Spiegel, meldet sich der Beschuldigte persönlich zu Wort. Der ehemalige Chefredaktor des Magazins ist am Sonntag, 5. März 2023, zu Gast in der Radio-1-Sendung «Doppelpunkt». Mit Roger Schawinski spreche er exklusiv über die Vorwürfe und die jüngsten Entwicklungen, heisst es in einem Sendungshinweis.

Schawinski hatte letzte Woche auf Radio 1 den ausführlichen Untersuchungsbericht der Anwaltskanzlei Rudin Cantieni, der die Vorfälle im Auftrag von Tamedia analysiert hat, publik gemacht (persoenlich.com berichtete). (pd/wid)