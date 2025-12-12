UBI: Flavia Buchli und Oliver Sidler neu Mitglied

Publiziert am 12.12.2025

Bei der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) kommt es zum Jahreswechsel zu mehreren personellen Veränderungen. Vizepräsidentin Catherine Müller scheidet nach zwölf Jahren aus dem Gremium aus. Ebenfalls auf Ende 2025 verlässt Armon Vital die Kommission, wie die UBI mitteilt.

Der Bundesrat hat als Nachfolger die Churer Rechtsanwältin Flavia Buchli und den Zuger Medienrechtsexperten Oliver Sidler gewählt. Sidler war bisher Ombudsmann für die privaten Radio- und Fernsehveranstalter in der Deutschschweiz. Beide treten ihr Amt am 1. Januar an.

Catherine Müller ist als Rechtsanwältin, Mediatorin und Friedensrichterin in Olten tätig und wurde kürzlich in den Vorstand des Schweizer Tierschutzes gewählt. Armon Vital, Rechtsanwalt und Notar aus Scuol, gehörte der UBI während sieben Jahren als Vertreter der rätoromanischen Schweiz an.

Auch auf der Geschäftsstelle kommt es zu einem Wechsel: Pierre Rieder, seit 1997 Leiter des Sekretariats, ist Ende September in Pension gegangen. Sein Nachfolger ist Philipp Dannacher, der zuvor unter anderem im Bundesamt für Justiz und am Bundesverwaltungsgericht tätig war. Rieder hat während seiner Amtszeit über 500 Beschwerdeverfahren begleitet und gilt laut Mitteilung als juristisches Gewissen der UBI. (pd/spo)