Der bisherige Verlagsleiter der Weltwoche, Florian Schwab, leitet ab 1. April den neugeschaffenen Bereich Unternehmensentwicklung des Verlags. In dieser Stabsfunktion verantwortet er, direkt bei Verleger und Chefredaktor Roger Köppel angesiedelt, die Entwicklung und Umsetzung der unternehmerischen Wachstumsstrategien in den Feldern Publizistik und Vermarktung, Print und Online, national wie international, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Leitung des Werbemarkts übernimmt im Zuge dieser Umstrukturierung des Verlags Philip Hofmann, erst kürzlich zur Weltwoche gestossen, mit langjähriger Führungs- und Verkaufserfahrung. Den Lesermarkt verantwortet wie bisher Betriebsleiter Samuel Hofmann, beide nun direkt dem Chefredaktor und Verleger unterstellt.

Florian Schwab wird Leiter Unternehmensentwicklung der Weltwoche.





Florian Schwab, langjähriger Weltwoche-Wirtschaftsredaktor mit HSG-Abschluss, hat erfolgreich den Bereich Corporate Publishing aufgebaut und zeichnete als Verlagsleiter während der letzten beiden Jahre in herausfordernden Zeiten verantwortlich für das Wachstum im Leser- und Anzeigenmarkt, die sowohl im Print- wie auch im Online-Geschäft zugelegt hat. Auch in seiner neuen Position wird der 36-Jährige den Corporate-Publishing-Bereich betreuen.

«Ich habe mich von der Politik entfesselt, um das Wachstum der Weltwoche mit noch mehr Energie und ohne Interessenkonflikte voranzutreiben», kommentiert Roger Köppel den Personalentscheid in der Mitteilung. Die Weltwoche feiere in diesem Jahr bei bester Gesundheit seinen 90. Geburtstag. Köppel fügt an: «Jetzt schlagen wir ein neues Kapitel auf, in jeder Hinsicht. Es gibt so viele Felder, wo wir noch wachsen können.» (pd/wid)