Publiziert am 09.12.2025

SRF fährt sein Talkformat «Focus» ab 2026 deutlich zurück. Das Format erscheint künftig nur noch 26-mal statt bisher 45-mal pro Jahr. Gleichzeitig wird das Host-Team von fünf auf zwei Personen verkleinert. Die Anpassung erfolgt im Rahmen des Unternehmensprojekts «SRF 4.0», wie es in einer Mitteilung heisst.

«Focus» auf Radio SRF 3 präsentiert Persönlichkeiten im Gespräch mit verschiedenen Hosts. Ab 2026 werden 19 Ausgaben gestrichen, was einer Reduktion um über 40 Prozent entspricht. Das Host-Team wird neu aufgestellt: Künftig moderieren nur noch Judith Wernli und Stefan Büsser das Format. Kathrin Hönegger, Yves Bossart, Donat Hofer und Cenk Korkmaz scheiden als Hosts aus, bleiben SRF aber in anderen Funktionen erhalten.

Hönegger konzentriert sich auf die Wissenschaftsredaktion für Formate wie «Einstein», Bossart bleibt für Kulturformate wie «Sternstunde Philosophie» tätig, Hofer verstärkt weiterhin die Reportage-Formate «rec.» und «Reporter». Korkmaz konzentriert sich künftig wieder ganz auf seine Tätigkeit als Comedian.

Im Gegenzug erhält «Focus» während der Sommermonate fünf zusätzliche TV-Ausgaben. Zudem werden von den 36 «Gredig direkt»-Talks künftig zehn auch auf Radio SRF 3 ausgestrahlt und ersetzen damit einen Teil der wegfallenden «Focus»-Ausgaben im Radioprogramm. Alle «Gredig direkt»-Gespräche gibt es neu als Podcast, wie es weiter heisst.

«Focus» ist ab 2026 montags um 17 Uhr als Podcast verfügbar und um 20 Uhr bei Radio SRF 3 zu hören. «Gredig direkt» wird donnerstags ab 19 Uhr auf Play SRF publiziert und um 22.30 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. (pd/cbe)