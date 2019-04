Publicontext: «Fondstrends» wird zu investrends.ch

«Fondstrends» heisst seit Anfang April 2019 investrends.ch. Mit dem Namenswechsel geht eine Ausweitung der Berichterstattung einher. Neu bietet die Deutschschweizer B2B-Newsplattform professionellen Anlegern neben Hintergründen und Neuigkeiten aus der Fondsindustrie Informationen zu den relevanten Investmentthemen aus den Bereichen Asset Management, Vermögensverwaltung, Banking, Finanzanalyse bis hin zu Vorsorge und Treuhand, wie es in einer Mitteilung heisst.

Investrends.ch erscheint im rundum aufgefrischtem und übersichtlichem Look. «Wir planen eine weitere Ausdehnung der Reichweite bei unserer Kernzielgruppe. Mit dem neuen Auftritt steigt die Attraktivität unserer Plattform für professionelle Investoren thematisch, inhaltlich und visuell weiter an», wird Chefredaktor René Maier in der Mitteilung zitiert. «‹Fondstrends› hat in den vergangenen elf Jahren für professionelle Fondsanleger eine einzigarte Informationsplattform aufgebaut. Diese wollen wir nun mit investrends.ch weiter vertiefen und ausbauen. Ganz im Sinne unseres Claims ‹aktuell informiert – professionell investiert›».

Investrends.ch soll die Brücke zwischen Anbietern von Investmentlösungen und professionellen Anlegern schlagen. «Investrends.ch zählt rund 50 Finanzunternehmen als Partner, die ihre Marke und ihr Knowhow ohne Streuverluste bei ihren Zielgruppen in der Schweiz verankern wollen», so Maier. (pd/cbe)