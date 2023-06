CH Media: Freiburger Nachrichten kaufen News ein

Die Freiburger Nachrichten AG sowie CH Media haben sich auf eine Kooperation geeinigt: Die Tageszeitung Freiburger Nachrichten wird künftig Berichte, Hintergründe und Analysen zu nationalen und internationalen Themen bei der Zentralredaktion von CH Media beziehen. Die Zusammenarbeit umfasst auch den nationalen und internationalen Teil des Onlineportals freiburger-nachrichten.ch.

Durch die neue Kooperation mit CH Media gehören die Freiburger Nachrichten künftig auch dem Verbund der Schweiz am Wochenende an. Die Leserinnen und Leser der Tageszeitung für Deutschfreiburg erhalten ab Januar 2024 jeden Samstag den Mantelteil der Schweiz am Wochenende «und werden damit von einer deutlich erweiterten Berichterstattung profitieren», wie es in einer Mitteilung heisst.

Der dritte Bund in ihrer Samstagszeitung werde sich «ganz den schönen Dingen des Lebens» widmen – alles rund um die Themen Lifestyle, Reisen, Genuss, Kulinarik, Mode, Leben und Kultur. Mit rund einer Million Leserinnen und Lesern ist die Schweiz am Wochenende die grösste Wochenendpublikation der Schweiz (persoenlich.com berichtete).

Damit und auch mit dem samstäglichen Zusatzbund Schweiz am Wochenende werde das Profil der Freiburger Nachrichten «als unverzichtbare Informationsquelle für alle Deutschfreiburgerinnen und Deutschfreiburger weiter geschärft», heisst es weiter. (pd/cbe)