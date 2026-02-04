UnsereRegion.ch: Freiburger Nachrichten schlucken Newsportal

Publiziert am 04.02.2026

UnsereRegion.ch wurde 2018 als Onlineplattform und App für die Region Murtensee lanciert und erreichte seither eine grosse lokale Bekanntheit. Neben einem Redaktionsteam arbeitet eine Community von freischaffenden Autoren aus Murten und Umgebung für die Plattform.

Vereinsberichte, Organisationsmitteilungen und eine Veranstaltungsagenda gehören zum Angebot. Die Gemeinden Murten und Ried bei Kerzers sowie das Oberamt des Seebezirks nutzen die Plattform für ihre Kommunikation.

Operativ kam das Unternehmen laut Mitteilung bisher über die Runden, doch fehlte der finanzielle Spielraum für die geplante Weiterentwicklung, heisst es in einer Mitteilung. Die Gründer suchten nach einem zusätzlichen Investor, was zu Gesprächen mit der Freiburger Nachrichten AG führte. Zu den Modalitäten der Übernahme haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Auf der Frage, ob im Zuge der Übernahmen Stellen abgebaut werden, hat persoenlich.com keine Antwort erhalten.

«Wir haben in den letzten Jahren als Start-up-Unternehmen einiges an Herzblut und auch Geld investiert und viel positive Feedbacks aus der Bevölkerung erhalten», wird Guido Kaufmann, Verwaltungsratspräsident der UnsereRegion AG, zitiert. Gleichzeitig sei er froh, dass die Idee weiterlebe. «Die Plattform WirFreiburg.ch ist ideal, um unser Werk in die Zukunft zu führen.»

Neues Angebot für Lokalzeitungen

Christoph Nussbaumer, CEO der Freiburger Nachrichten AG: «Mit einem ausgebauten Angebot wollen wir die Plattform WirFreiburg.ch auch im Seebezirk zum umfassenden regionalen Digitalangebot machen.» Im Fokus stünden verlässliche lokale Berichterstattung, qualitätsgesicherter nutzergenerierter Content sowie leistungsfähige Informations- und Push-Dienste für Gemeinden.

Ab 1. Juli erhalten Abonnenten von Der Murtenbieter und Anzeiger von Kerzers über WirFreiburg.ch Zugriff auf ihre Zeitungen im E-Paper-Format. Bestehende Partnerschaften und Kundenverhältnisse von UnsereRegion.ch sollen weitergeführt werden. (pd/spo)