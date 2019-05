SRF 3: Frische Moderatoren für den Festivalsommer

Zwei Moderatoren, zwei unterschiedliche Blickwinkel: Während Rika Brune festivalerprobt sei und schon sehr vieles erlebt habe, kann ihr Kollege Julian Thorner seine Festivalbesuche noch an einer Hand abzählen. Diesen Sommer sind die beiden SRF 3-Moderatoren gemeinsam an den grössten Schweizer Openairs unterwegs, erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken und Erlebnissen, und präsentieren den Hörerinnen und Hörern die besten Festival-Geschichten. Dies schreibt SRF in einer Mitteilung.

Radio SRF 3 überträgt während des ganzen Festivalsommers Konzerte live in Bild und Ton, liefert Interviews mit Musikerinnen und Musikern und leistet unter anderem mit über 100 Stunden Livemusik einen Beitrag zur Musikförderung. Jeweils ab 14 Uhr bis Mitternacht sendet SRF 3 live unter anderem vom Openair St. Gallen (28./29.6.), Openair Frauenfeld (12./13.7.), Gurtenfestival (18./19./20.7.) und vom Openair Gampel (16./17.8.). Auf srf3.ch überträgt Radio SRF 3 die Konzerte und das Festivalgeschehen teilweise bereits ab Mittwoch bzw. Donnerstag bis Sonntag im Video-Livestream.

Den Start macht das Greenfield Festival am 13. Juni in Interlaken. Radio SRF 3 berichtet zudem ausführlich vom Paléo Festival Nyon, Openair Lumnezia, Blue Balls Festival, Heitere Openair und Zürich Openair. (pd/eh)