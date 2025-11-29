Todesfall: Frühere Glückspost-Chefredaktorin gestorben

Publiziert am 29.11.2025

Merlotti führte die «Glückspost» von 1981 bis 1999 als Chefredaktorin. Sie brachte das populäre People-Magazin zu neuen Auflagehöhen. Das teilt Ringier-Urgestein Hansjörg «Fibo» Deutsch mit, der vom Tod der langjährigen Journalistin und ehemaligen Kollegin aus privaten Kreisen erfahren hat.

Die Journalistin war bekannt und beliebt für das lesernahe Konzept in der Palette der Ringier-Magazine, schreibt Deutsch. Ihre Karriere im Ringier-Verlag begann sie 1967 als Volontärin bei der Programmzeitschrift Tele, bevor sie 14 Jahre später die Chefredaktion der Glückspost übernahm. (nil)