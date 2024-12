Publiziert am 11.12.2024

In dem Beitrag der SRF-Sendung «Schweiz Aktuell» wurde im Zusammenhang mit der Gerichtsverhandlung über einen Walliser Winzer Wein «Fusel» genannt. Auch von «Panschen» war die Rede. Der Winzer hatte verschiedene Weine zusammengemischt und sie unter dem Walliser Qualitätslabel AOC verkauft. Die SRG-Ombudsstelle musste im Anschluss an den Beitrag die Zulässigkeit der verwendeten Begriffe prüfen.

Bei der Ombudsstelle gingen zwei Beanstandungen ein, die sich beide an konkreten Begriffen störten, die im Beitrag verwendet wurden, wie der «SRG aktuell»-Newsletter vom Mittwoch berichtet. Der erste Beanstander kritisierte, dass im Beitrag von «Panschen» des Weins die Rede sei. Denn, so schreibt er, damit sei das Zumischen von Wasser gemeint, was der angeklagte Weinhändler nicht getan habe.

Der zweite Beanstander störte sich am Begriff «Fusel». Denn mit diesem Begriff werde neben dem zugemischten spanischen Wein auch der ebenfalls verwendete Schaffhauser Wein mitgemeint. Mit der Kollektivbezeichnung «Fusel» werde das Schaffhauser Produkt als minderwertig dargestellt. Dies sei falsch und geschäftsschädigend.

Die Ombudsstelle stützte in dieser Diskussion um Begrifflichkeiten nur einen der Beanstander. Die Kritik an der Verwendung des Wortes «Panschen» lässt die Ombudsstelle nicht gelten, da – wie von der Redaktion korrekt dargelegt – die Definition über die Vermischung mit Wasser hinausgehe. Der zur Anklage gebrachte Betrug könne deshalb sehr wohl mit dem Begriff «Panschen» umschrieben werden.

Anders liege der Fall beim Begriff «Fusel». Fachlich gesehen sei dies Alkohol, der noch unerwünschte Substanzen und Rückstände beinhalte. Dies sei hier nicht der Fall. Nur umgangssprachlich beschreibe «Fusel» auch einen minderwertigen Wein. Da aber der Betrug mit dem AOC-Label im Zentrum des Beitrags stehe, dürfe eine fachtechnisch korrekte und keine umgangssprachliche Erklärung seitens SRF erwartet werden. (sda/cbe)