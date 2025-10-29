SRF: Gaudenz Flury wird «SRF Meteo»-Chef

Publiziert am 29.10.2025

Gaudenz Flury übernimmt Mitte 2026 die Leitung von «SRF Meteo». Der 45-Jährige arbeitet seit Sommer 2012 bei «SRF Meteo». Zuvor war er beim Institut für Schnee- und Lawinenforschung sowie bei Meteo Schweiz tätig. Der in Davos aufgewachsene Meteorologe studierte Geografie mit Vertiefung in Klimatologie und Atmosphärenphysik an der Universität Zürich.

«Wetterprognosen und alles, was dazugehört, sind meine grosse Leidenschaft», wird Gaudenz Flury in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. Thomas Bucheli habe in den vergangenen Jahren ein starkes Team aufgebaut, das «SRF Meteo» präge. «Seine Arbeit als Redaktionsleiter weiterzuführen, ist für mich eine spannende Herausforderung, der ich mit grosser Freude und Respekt begegne.»

Tristan Brenn, Chefredaktor CR Video, ergänzt: «Ich freue mich, dass wir mit Gaudenz Flury einen erfahrenen Meteorologen und Klimaexperten aus dem ‹Meteo›-Team für diese anspruchsvolle Rolle gefunden haben. ‹SRF Meteo› geniesst nicht nur wegen der zuverlässigen Prognosen und Wetterwarnungen einen hohen Stellenwert, sondern auch als Fachredaktion für alle Redaktionen von SRF. Ich wünsche Gaudenz Flury alles Gute für seine wichtige Rolle ab Mitte 2026.»

Der 64-jährige Thomas Bucheli ist seit 1992 für SRF tätig und übernahm 1995 die Leitung von «SRF Meteo». Vor seiner Zeit bei SRF arbeitete er sechs Jahre beim Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie sowie ein Jahr bei Meteomedia AG. Der Zeitpunkt seiner letzten Sendung steht noch nicht fest.

Felix Blumers letzte Sendung am Freitag

Felix Blumer ist seit 2004 bei «SRF Meteo» und moderiert seine letzte Sendung am Freitag zwischen 5.30 und 9.40 Uhr auf den Radiosendern SRF 1, SRF 3 und SRF Musikwelle. Der 65-jährige promovierte Naturwissenschaftler war zuvor als Informationschef bei der Nationalen Alarmzentrale tätig. Seit 2012 gestaltete er die Rubrik «Die Wetterwoche» jeweils am Sonntagmorgen um 9.15 Uhr auf Radio SRF 1.

«Die letzten 20 Jahre waren beruflich eine sehr spannende Zeit. Dank meiner Tätigkeit bei SRF hatte ich die Möglichkeit, viele interessante Leute kennenzulernen und ich kam an manchen Ort, wo ich sonst nie hingekommen wäre», wird Felix Blumer zitiert.

Gregor Sonderegger, Stabsleiter von CR Video: «Mit Felix Blumer geht eine Institution in Pension: Sein Wissen und seine Begeisterung, dem Publikum Wetterthemen und Wetterphänomene anschaulich und farbig zu erklären, machten ihn zu einem Markenzeichen von ‹SRF Meteo›.» (pd/cbe)