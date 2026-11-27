Publiziert am 27.11.2026

Gilli ist am Donnerstag kurz vor Mittag nach schwerer Krankheit in seinem Zuhause in Zürich friedlich eingeschlafen. Das schreibt CH Media in einer Medienmitteilung. Der TV-Moderator prägte während Jahrzehnten nicht nur TeleZüri, sondern auch die Schweizer Fernsehlandschaft als Journalist, Moderator und Chefredaktor. Für seine journalistische Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Seine journalistische Karriere begann Markus Gilli 1980 bei Radio 24 als Redaktor und Moderator. Später übernahm er als Programmleiter die Verantwortung für den Sender. Für seine Reportagen über die Zürcher Drogenszene wurde er mit dem Tele-Preis und dem Zürcher Radiopreis ausgezeichnet.

1997 übernahm Gilli die Moderation der Talksendung «Steinfels live» auf Tele24 und TeleZüri, aus der später der «SonnTalk» hervorging. Während 23 Jahren führte er jeden Sonntag durch die Sendung. Ab 1999 trug er als Chefredaktor und Programmleiter die publizistische Verantwortung für TeleZüri. Mit der Erweiterung der Sendergruppe kamen später weitere Regionalsender in seinen Verantwortungsbereich hinzu.

Neben dem «SonnTalk» moderierte Gilli die tägliche Diskussionssendung «TalkTäglich» sowie zahlreiche Sondersendungen. «TalkTäglich» wurde 2008 mit dem Schweizer TV-Preis ausgezeichnet. 2013 erhielt Gilli die Auszeichnung «Journalist des Jahres».

Im Mai 2020 wurde Markus Gilli pensioniert und gab seine Führungsfunktionen ab. Als Moderator blieb er dem Publikum mit «SonnTalk» und «TalkTäglich» weiterhin verbunden, bis ihn eine schwere Krankheit zum Rückzug zwang. Seine letzte Sendung war der «SommerTalk» mit Adolf Ogi am 20. Juli 2020.

Sein langjähriger Mitarbeiter und Nachfolger Oliver Steffen, Chefredaktor TV von CH Media, würdigt Markus Gilli mit folgenden Worten: «Markus war ein brillanter Journalist, der beste und vielfältigste Talker der Schweiz und für ganz viele Journalistinnen und Journalisten Mentor und Vorbild. Er glaubte an jede und jeden Einzelnen und schenkte sein Vertrauen. Besonders in Erinnerung bleiben neben legendären TV-Sendungen die vielen persönlichen Begegnungen und Gespräche mit ihm, in denen Markus Gilli bis zum Schluss enorm viel Herz und grossen Humor gezeigt hat. Es betrübt mich, dass er seine Zeit nach der Pensionierung nicht so geniessen konnte, wie er es sich gewünscht hatte.» (pd/nil)