SRF: Georg Häsler Sansano wechselt zur NZZ

Georg Häsler Sansano wechselt von SRF zur «Neuen Zürcher Zeitung». Diesen Transfer verkündete NZZ-Inlandchef Michael Schoenenberger auf Twitter.

In eigener Sache: Ab Januar 2020 verstärkt Georg Häsler Sansano die Inlandredaktion der #NZZ. Herzlich willkommen, .@Haesler_Sansano ! — Schoenenberger (@mscpublizist) September 3, 2019



Die NZZ suchte per Stelleninserat nach einem Fachredaktor für das Dossier Sicherheitspolitik und Sicherheit. «Georg Häsler wird nun dieses Dossier übernehmen, und gleichzeitig in der Bundeshausredaktion arbeiten», so Schoenenberer auf Anfrage.

Häsler Sansano arbeitet seit 2003 bei SRF, zuerst als Redaktor bei «Schweiz aktuell», ab 2007 hatte er Reportereinsätze bei «10vor10» und war zudem Formatentwickler bei Faro TV. Von 2009 bis 2014 war er Produzent bei «Schweiz aktuell», danach bis 2018 Produzent und Autor bei der «Rundschau». Seit 2018 ist der heute 47-Jährige Bundeshauskorrespondent von SRF. (cbe)