SRF: Getrennte Chefredaktionen sollen zusammengelegt werden

Im Organigramm von Schweizer Radio und Fernsehen SRF figurieren heute die Chefredaktionen für Video und Audio/Digital als zwei getrennte Einheiten. Die Trennung stammt aus einer Zeit, als Radio und Fernsehen wenig miteinander zu tun hatten und als getrennte Unternehmen je ihre eigenen Sendungen produzierten. Mit der Digitalisierung haben sich die Bereiche immer stärker angenähert.

Einen ersten grossen Schritt bei der Annäherung fand bereits 2012 statt, als die vormals getrennten Organisationen im Zuge der sogenannten Konvergenz in ein Unternehmen zusammengeführt wurde. Fernsehen DRS und Radio DRS mit je separaten Direktionen verschmolzen damals zu Schweizer Radio und Fernsehen SRF unter einer einzigen Leitung. Weiterhin getrennt blieben innerhalb des neuen Unternehmens allerdings die beiden Chefredaktionen für Radio und für Fernsehen; Radio in Bern und Fernsehen in Zürich. Selbst als SRF bei der Radioinformation sparte und grosse Teile aus dem Studio Bern nach Zürich verlegte, blieben die Chefredaktionen getrennt.

«Trennung ist nicht mehr zeitgemäss»

Nun folgt der nächste, quasi finale Schritt: Die Geschäftsleitung von SRF hat beschlossen, die bestehende Trennung aufzuheben und eine gemeinsame, multimediale Chefredaktion zu schaffen. SRF-Direktorin Nathalie Wappler begründet in einer Medienmitteilung den Schritt folgendermassen: «Die Trennung der Chefredaktionen ist nicht mehr zeitgemäss und im Tagesgeschäft zunehmend hinderlich.» Im digitalen Zeitalter müssten Geschichten konsequent multimedial gedacht werden, so Wappler weiter. In zwei getrennten Organisationen sei das nur mit Zusatzaufwand möglich. «Mit einer gemeinsamen Chefredaktion werden wir noch mehr journalistische Kompetenz entfalten können – ohne dass die Vielfalt und die Qualität im Angebot leiden», hält die SRF-Direktorin fest. Die konkrete Umsetzung der Zusammenlegung wird ab 2025 angepackt. Ab 2026 will SRF mit der neuen Organisation loslegen.

Vor fünf Jahren hatte Wappler diesen Schritt noch kategorisch ausgeschlossen. Unter ihr als Direktorin werde es «immer zwei getrennte Chefredaktionen für Radio und Fernsehen geben wird. Darüber müssen wir nicht reden», sagte sie dem Magazin Link. Heisst das nun, dass sie bis 2026 als Direktorin zurücktreten wird? Auf Anfrage von persoenlich.com lässt die Medienstelle ausrichten, dass dies nicht der Fall sei.