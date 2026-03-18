TX Group: Gewinn gesteigert bei tieferem Umsatz

Publiziert am 18.03.2026

Für das abgelaufene Jahr weist die vor allem für ihre Medienmarken 20 Minuten oder Tages-Anzeiger bekannte TX Group einen Umsatz von 873,1 Millionen Franken aus. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 7,3 Prozent, wie TX am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Alle Segmente weisen rückläufige Zahlen aus, am grössten war das Umsatzminus bei der Werbevermarkterin Goldbach.

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT verdoppelte sich dagegen insbesondere dank einem strikten Kostenmanagement auf 38,8 Millionen Franken. Die Marge betrug damit 4,4 Prozent nach 2,0 Prozent in der Vorjahresperiode.

Das von den TX-Verantwortlichen in den Vordergrund gestellte bereinigte Betriebsergebnis sank leicht auf 102,0 Millionen von 103,5 Millionen. Die bereinigte Marge stieg damit auf 11,7 Prozent.

TX Markets mit Abstand profitabelstes Segment

Das profitabelste Segment war wie gewohnt TX Markets mit den beiden Beteiligungen an JobCloud und der seit September 2025 ebenfalls an der Schweizer Börse kotierten Swiss Marketplace Group (SMG). Allerdings ging der bereinigte Betriebsgewinn auch bei TX Markets zurück und zwar um 7,5 Prozent auf 89,1 Millionen, die Marge betrug damit 78,6 Prozent.

Bei den im Segment Tamedia zusammengefassten Bezahlmedien resultierte eine bereinigte Marge von 3,0 Prozent, 20 Minuten erreichte 3,1 Prozent. Bei der Werbevermarkterin Goldbach schliesslich verminderte sich die Marge auf 6,5 Prozent von 8,2 Prozent in 2024.

Unter dem Strich verblieb der TX Group trotz einem tieferen Finanzergebnis ein um 17,6 Prozent auf 36,6 Millionen gestiegener Reingewinn.

«Das Geschäftsjahr 2025 war wiederum sehr anspruchsvoll», lässt sich Verleger und VR-Präsident Pietro Supino zitieren. Erfreulich sei, dass alle Unternehmen und Beteiligungen der Gruppe strategische Fortschritte erzielt hätten.

Dividende sinkt auf 4,00 von 4,80 Franken

Die Aktionärinnen und Aktionären sollen für 2025 eine um 80 Rappen gekürzte Dividende von 4,00 Franken je Titel erhalten. Damit erfüllt die TX Group ihre Ende 2024 kommunizierte Ausschüttungspolitik, wonach für Geschäftsjahre 2024 bis 2026 «auf alle Fälle» eine Dividende von mindestens 4,00 Franken beantragt werden soll.

Wie gewohnt verzichtet das TX-Management auf einen Ausblick auf das laufende Jahr.

Christian Osterland zur Zuwahl in VR vorgeschlagen

An der kommenden Generalversammlung soll Christian Osterland als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt werden. Er verfüge über ausgewiesene Erfahrungen im Bereich Classifieds und Marktplätze und sei seit 2015 bei General Atlantic tätig, so die Mitteilung.

Nicht mehr zur Wiederwahl an tritt dagegen Pascale Bruderer. (awp/sda/cbe)