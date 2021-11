Ostschweizer Medienpreis: Gian Ehrenzeller wird ausgezeichnet

Gian Ehrenzeller, Fotograf bei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, wird mit dem Ostschweizer Radio- und Fernsehpreis 2021 ausgezeichnet. Der mit 10'000 Franken dotierte Preis wird am 8. Dezember in Pfalzkeller in St. Gallen übergeben.

Der 1987 in Buchs geborene Gian Ehrenzeller schaffe «unverwechselbare, authentische und pointierte visuelle Aussagen», heisst er es in der Begründung der Programmkommission. Ehrenzeller sei kein Spartenfotograf. Er decke in Graubünden und der Ostschweiz alles ab: von den Appenzeller Silvesterchläusen bis zum World Economic Forum in Davos.

Nach der KV-Lehre arbeitete Ehrenzeller zuerst als Journalist beim «Werdenberger & Obertoggenburger» und absolvierte den MAZ-Lehrgang Printjournalismus in Luzern. Seit 2014 ist er bei Keystone-SDA angestellt. Er wohnt in Valens SG.

Der Radio- und Fernsehpreis wird seit 1952 jährlich von der SRG Ostschweiz verliehen. Ausgezeichnet werden Personen, die Aussergewöhnliches im Bereich der audiovisuellen Medien geleistet haben. Sie müssen entweder Wurzeln in der Ostschweiz haben oder einen herausragenden Beitrag zu einem Ostschweizer Thema geschaffen haben. Gestiftet wird der Preis von den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden, St. Gallen und Thurgau. (sda/cbe)