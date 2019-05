Radio SRF: Gilles Marchand zu Gast in «Focus»

Seit 20 Monaten amtet Gilles Marchand als Generaldirektor der SRG. Was er unter Wir-Gefühl versteht und wie der Ausdruck «so» in seinen Wortschatz gefunden hat, verrät er Hannes Hug in der Radiosendung «Focus».

Die No-Billag-Initiative, der Deutsch-Intensivkurs, sein Umzug nach Bern – bis anhin war der Job als Generaldirektor der SRG kein Waldspaziergang für Gilles Marchand, heisst es im Sendehinweis von SRF. Dies werde mit dem veränderten Mediennutzungsverhalten, dem gesellschaftlichen Wandel sowie dem wirtschaftlichen und politischen Druck auch in Zukunft so bleiben.

Zu hören ist das Gespräch am Montag, 13. Mai 2019, um 20 Uhr auf Radio SRF 3. (pd/wid)