China

«Grosser Sprung zurück» bei Pressefreiheit

Reporter ohne Grenzen prangert die zunehmende Unterdrückung von Journalismus und Informationsfreiheit an. Mindestens 116 Medienschaffende sind gemäss einem Bericht derzeit in China in Haft – mehr als in jedem anderen Land.

Aktivisten in Hongkong verlangten 2020 erfolglos die Freilassung der inhaftierten Journalistin Zhang Zhan. (Bild: Keystone/AP Photo/Kin Cheung)