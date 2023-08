Nebelspalter: Heft und Website rücken zusammen

von Nick Lüthi

Örtlich sind die beiden Redaktionen schon im vergangen Winter zusammengerückt und befinden sich seither an der gleichen Adresse in Zürich. Nun kommen sich die Website Nebelspalter.ch und das gleichnamige Magazin auch inhaltlich näher. Das bisherige Modell mit einer Online-Politplattform und einem gedruckten Statiremagazin unter dem gleichen Markendach hat nicht wirklich funktioniert. Zwar soll das Heft seiner historischen DNA treu bleiben und der gezeichneten Karikatur weiterhin viel Platz einräumen. Aber redaktionell rückt das Heft näher an die Website, die kurz vor einem Ralaunch steht.

«Auf der Website künftig mehr Karikaturen»

Figuren und Formate, die nun Nebelspalter.ch prägen, werden künftig auch in der gedruckten Ausgabe vorkommen. Geschäftsführer Christian Keller illustriert das an einem Beispiel: «Die beiden Frauen, die unseren Podcast ‹Nebelspalterinnen› machen, könnten im Heft eine Rubrik erhalten und ihre Köpfe würden als Karikaturen gezeichnet.» Der Transfer funktioniert aber nicht nur in eine Richtung. «Wenn wir die beiden Plattformen näher zueinander bringen, dann heisst das auch, dass wir auf der Website künftig mehr Karikaturen zeigen», sagt Keller im Gespräch mit persoenlich.com.

Keinen Platz mehr in dieser neuen Struktur gibt es für Ralph Weibel. Der bisherige Chefredaktor Magazin erhielt die Kündigung. «Gestern wurde ich von Markus Somm und Christian Keller ohne Vorzeichen gekündigt und per sofort freigestellt», schrieb Weibel den Karikaturistinnen und Autoren mit, die für den Nebelspalter gezeichnet und getextet hatten. Kleinreport berichtete zuerst darüber. Christian Keller bestätigt gegenüber persoenlich.com den Vorgang.

Langjährige Mitarbeiterin übernimmt

Zu den nationalen Wahlen im Herbst erscheint Ende September der erste Nebelspalter nach der neuen Formel. Auch wenn die redaktionelle Linie der gedruckten Ausgabe künftig stärker von der Online-Chefredaktion um Gründer und Chefredaktor Markus Somm geprägt sein wird, braucht das Heft weiterhin jemanden, der für das Blatt die organisatorische Verantwortung trägt, aber keinen Chefredaktor mehr. Künftig wird Marina Lutz als Produktionsleiterin das Magazin betreuen. «Sie ist die Ansprechperson für die Karikaturistinnen und Karikaturisten», sagt Geschäftsführer Keller. Lutz ist freischaffende Künstlerin und Illustratorin und zeichnet seit 2013 als ständige Mitarbeiterin für den Nebelspalter.

Die Anpassungen beim Nebelspalter erfolgen mit dem Ziel, das Veralagsunternehmen finanziell solider aufzustellen und neue Abonnentinnen und Abonnenten zu gewinnen. «Unsere Investoren erwarten ein Produkt das kommerziell funktioniert», sagt Christian Keller. Mit den bisher unterschiedlichen publizistischen Profilen von Website und Heft war man dafür nicht ideal aufgestellt. Das zeigte sich etwa dann, wenn online das Heft beworben wurde. «Die Leute kriegten dann nicht das, was sie erwarteten», so Keller. Das soll nun nicht mehr vorkommen. Wo Nebelspalter drauf steht, ist künftig überall das Gleiche drin.