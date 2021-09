SRF: Henriette Engbersen kehrt aus London zurück

von Michèle Widmer

Beim Schweizer Fernsehen kommt es zu einem Wechsel im Büro in London. Die TV-Korrespondentin Henriette Engbersen kommt nach fünf Jahren in Grossbritannien zurück nach Zürich. «Ich freue mich auf die verbleibenden sechs Monate», schreibt sie auf Twitter. Danach werde sie es geniessen näher bei Familie und Freunden zu sein. Welche Funktion Engbersen in Zürich übernehmen wird, ist noch offen.

In eigener Sache: Nach 5 spannenden Jahren komme ich im Frühling zurück nach Zürich. 4 – 6 Jahre ist die übliche Zeit als SRF-Korri. Die neue Funktion ist noch offen. Ich freue mich auf die verbleibenden 6 Monate. Danach werde ich es geniessen näher bei Freunden&Familie zu sein. pic.twitter.com/Nxzq0gyBye — Henriette Engbersen (@HeEngbersen) September 27, 2021

Auch über die Nachfolge von Engbersen ist noch nicht entschieden. «Die SRF-Korrespondentenstelle in Grossbritannien ist derzeit intern ausgeschrieben», heisst es bei der SRF-Medienstelle.

Engbersen arbeitet seit 2008 bei SRF, zuerst als Ostschweizer Korrespondentin für die Sendungen «Schweiz aktuell, die «Tagesschau» und «10vor10». Ab 2015 war sie als Redaktorin für die «Tagesschau» sowie als Sonderkorrespondentin mit Auslandeinsätzen tätig. Im Fühling 2017 löste sie Urs Gredig in London ab (persoenlich.com berichtete).