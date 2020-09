Wissenschaftsjournalismus: Higgs und Heidi.news spannen zusammen

Die Online-Portale higgs.ch und Heidi.news gehen eine Kooperation ein. Ab sofort übersetzt und publiziert Higgs im Wochenrhythmus Beiträge des Westschweizer Mediums. Im Gegenzug übernimmt und übersetzt Heidi.news Inhalte von Higgs. Ziel sei es, Wissensthemen aus der Westschweiz und der Forschung an Westschweizer Hochschulen auch im deutschsprachigen Raum mehr Sichtbarkeit zu schaffen, wie es in einer Mitteilung heisst. Gleichzeitig seien so Deutschschweizer Themen auch in der Romandie präsenter.

Unterstützt wird die Partnerschaft finanziell vom Schweizerischen Nationalfonds und von der EPFL (ETH Lausanne). In Zukunft könnte die Partnerschaft auf gemeinsame Recherchen ausgeweitet werden, heisst es weiter.



Higgs wurde im Januar 2018 vom Wissenschaftsjournalisten Beat Glogger gegründet. Heidi.news existiert seit Mai 2019 und wurde unter anderem initiiert von Tibère Adler und Serge Michel. (pd/eh)