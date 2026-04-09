Wnti: Hohe Mitgliederbindung nach einem Jahr

Publiziert am 09.04.2026

Wnti zählt nach einem Jahr 7235 Abonnentinnen und Abonnenten und wird von 1100 zahlenden Mitgliedern unterstützt. Über 85 Prozent davon haben ihre Mitgliedschaft erneuert, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Dass über 1100 zahlende Mitglieder unseren Journalismus tragen, bestärkt uns in unserer täglichen Arbeit», wird Chefredaktor Tizian Schöni zitiert. «Wir wollen diesen Schwung nutzen, um unsere Redaktion auszubauen und neue Projekte in Angriff zu nehmen, von neuen Serien über tiefere Recherchen bis hin zu Veranstaltungen für unsere Community.»

Im ersten Jahr veröffentlichte die Redaktion 236 Wintibriefe, zwölf Parlamentsbriefe aus dem Winterthurer Stadtparlament sowie 300 Artikel. Ergänzend zu den digitalen Formaten fanden über zwölf Veranstaltungen statt, darunter Diskussionsrunden, Blattkritiken, Eulachführungen und Wahlpodien. Die Reichweite ist seit dem ersten «Wintibrief» vom 11. April 2025 laut eigenen Angaben um 180 Prozent gewachsen.

Am 10. April 2026 lädt Wnti ab 14 Uhr zur offenen Redaktion in der Steinberggasse in der Winterthurer Altstadt ein. (pd/cbe)