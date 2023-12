In einem Newsletter an die Nutzerinnen und Nutzer kündigte CH Media dieser Tage Preiserhöhung für das Streamingportal OnePlus an. So schlägt etwa das Abo «Friends & Family» ab 2024 um 25 Prozent auf und kostet neu 99 Franken pro Jahr statt 79 wie bisher. Etwas moderater fällt der Aufschlag beim «Premium»-Abonnement aus, das um 17 Prozent ansteigt (von 59 auf 69 Franken). Weiterhin kann ein Teil des Video-Angebots auf OnePlus auch kostenfrei genutzt werden.

«Ermöglicht uns Produktion exklusiver Inhalte»

Das Unternehmen schreibt, die Preiserhöhung sei «aufgrund der gestiegenen Entwicklungs- und Lizenzkosten sowie der Mehrwertsteuer notwendig» geworden. Was das genau heisst, führte Roger Elsener auf Anfrage nicht weiter aus. Von den erhöhten Preise erhofft sich CH Media, nicht nur die gestiegenen Kosten zu decken, sondern damit auch weiter ins Angebot investieren zu können. «Die Preisanpassung ermöglicht uns die Produktion und den Erwerb neuer und exklusiver Inhalte», teilt Elsener mit. Dazu zählten Eigenproduktionen «wie beispielsweise das kürzlich gestartete Format ‹Reality Island›».

Halbe Million Nutzende bis Ende Jahr

Wie viel Abonnenten OnePlus aktuell zählt, verrät CH Media nicht. Nur so viel verrät Elsener: «Wir werden vor Jahresende die Marke einer halben Million Nutzerinnen und Nutzern knacken.» (nil)