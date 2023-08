Drei Teams von je einem Rollstuhlfahrer beziehungsweise einer Rollstuhlfahrerin mit jeweils zwei Begleitpersonen liefern sich diesen Sommer ein Rennen über die Schweizer Alpen. Aus eigener Kraft bewegen sie sich in fünf Tagen von Göschenen UR über den Gotthard bis zum Ziel in Airolo TI. Dabei müssen die Teams während des Rennens neben der Wegstrecke verschiedene Herausforderungen bewältigen. Wer zuerst in Airolo TI eintrifft, gewinnt. So sieht das neue SRF Format «SRF ohne Limit» aus, das ab Freitag, 25. August, ausgestrahlt wird.



Der 61-jährige Walter aus dem liechtensteinischen Schaan bildet zusammen mit Askia, 48, aus Rebstein SG und der 56-jährigen Brigitte ein Team. Brigitte stammt aus Balzers, Liechtenstein. Seit einem Gleitschirmunfall sitzt der gelernte Bäcker-Konditor im Rollstuhl. Durch den Unfall musste Walter sein Leben umkrempeln und entdeckte den Spitzensport. Er hat den Ultratriathlon Swissultra absolviert und ist fünffacher Schweizermeister im Handbike. Seine Begleiterinnen Askia und Brigitte hat er durch den Sport kennengelernt.

Das zweite Team setzt sich aus Gianmarco, 21, aus Nottwil LU sowie der 28-jährigen Alena und dem 36-jährigen Fabio aus Baar ZG zusammen. Schon seit seiner Kindheit ist Gianmarco im Rollstuhl unterwegs, weil er mit einem offenen Rücken geboren wurde. Er hat eine KV-Lehre absolviert und arbeitet in einem Servicecenter. Zusammen mit der Landschaftsgärtnerin Alena und dem Personal Trainer Fabio stürzt er sich in das Abenteuer. Die 34-jährige Michaela aus Alpnach OW bildet zusammen mit Tanja, 37, aus Frauenfeld TG und Dario, 29, aus Gettnau LU das dritte Team. Ein scheinbar harmloser Unfall im Haushalt zwang die zweifache Mutter und Hausfrau Michaela in den Rollstuhl. Mit der Personal Trainerin Tanja und dem Allrounder Dario will sie nun beweisen, dass die Berge auch im Rollstuhl bezwungen werden können. Im neuen Format «SRF ohne Limit» meistern die Teams gemeinsam Hürden und demonstrieren, was Willenskraft und Teamgeist möglich machen – unabhängig von den körperlichen Voraussetzungen, schreibt SRF in der Mitteilung. Die Erarbeitung des Formats erfolgte in Zusammenarbeit mit der Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS). Kiki Maeder und Christoph Kunz moderieren die Sendung. Behindertensportler Kunz, der selbst im Rollstuhl sitzt, ordnet die Herausforderungen im Leben von Rollstuhlfahrenden ein. «SRF ohne Limit» wird in fünf Folgen ab Freitag, 25. August 2023, auf SRF 1 ausgestrahlt. Den Auftakt macht eine Doppelfolge ab 20.05 Uhr. Ab dem 1. September ist die Reihe ab 21.00 Uhr zu sehen. (pd/wid)