Der Medienkonzern Tamedia streicht 28 Stellen in der Westschweiz. Von der Reorganisation sind Mitarbeitende bei den Zeitungen 24 heures und Tribune de Genève betroffen.

Dies kündigte Christine Gabella, Chefin Westschweiz von Tamedia, am Mittwoch vor den Medien in Lausanne an. Die Belegschaft sei am Mittwoch über die Restrukturierung informiert worden. Ein Konsultationsverfahren sei eingeleitet worden. (sda/cbe)