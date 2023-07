Kinowetter: Initiant Philipp Portmann wird Moderator

Die Sendung «Kinowetter» flimmerte am 12. Dezember 2013 erstmals über die Schweizer Bildschirme, damals moderiert von Melina Roshard, die das Magazin hoch über Zürich bei Wind und Wetter unter freiem Himmel präsentierte. Auf sie folgten Sarah Huwiler, Christian Franzoso und Thomas Odermatt. Sie alle präsentierten wöchentlich Reportagen zu neuen Filmen und Interviews mit prominenten Hollywoodstars, wie es in einer Mitteilung heisst.

Produziert wird «Kinowetter» von Philipp Portmann. Ab der 500. Sendung, die am 13. Juli zur Primetime auf dem TV-Sender Wetter.tv ausgestrahlt wird, übernimmt Portmann nun selbst als Moderator. «: «Endlich kann ich unser Baby, das mein Team und ich mit viel Leidenschaft produzieren, auch persönlich präsentieren.» Reto Vögeli, CEO von wetter.tv, ergänzt: «Wir sind stolz darauf, dieses hochwertige Magazin auf unserem Sender zu haben. Es ergänzt unser Programm aus Wetterinformationen sowie Freizeit-und Reisetipps perfekt.»

Philipp Portmann war während Jahren auf diversen Lokalsendern vor der Kamera engagiert und berichtete dort bereits über das Thema Film. Bevor er in die Medienbranche kam, arbeitete der Luzerner für Musikunternehmen wie BMG Ariola oder Warner Music. Danach besuchte er verschiedene Lehrgänge zum Thema Journalismus und Moderation. 1995 gründete er mit einem Partner die LTV AG, welche an der Entstehung des Fernsehsenders Tele Tell (heute Tele 1) beteiligt war. (pd/cbe)