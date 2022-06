ElleXX: Inside Paradeplatz entschuldigt sich

Inside Paradeplatz hat am Montag eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sich der Betreiber des Portals Lukas Hässig und Autor Beni Frenkel für sexistische Bemerkungen zur ElleXX-CEO Patrizia Laeri entschuldigen. Darüber hat das Bezirksgericht Meilen entschieden. Neben der öffentlichen Entschuldigung muss das Portal auf Wunsch von ElleXX 2500 Franken an die Frauenorganisationen Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein, Malala Fund, Girls in Tech sowie Women For Women spenden.

Das Portal hatte im Januar in einem Artikel die Medienunternehmerin unter anderem als «Seite-3-Girl» bezeichnet und behauptete, Anlegerinnen würden mit einem Zertifikat von ElleXX ihr Geld verlieren. Mit dem Argument, die Äusserungen seien «sexistisch» und «potenziell geschäftsschädigend» zog das Start-up vor das Gericht (persoenlich.com berichtete).

«Der persönliche Angriff auf Frau Laeri und ihre weibliche Person war falsch, die Äusserungen bleiben gelöscht», schreiben Lukas Hässig und Beni Frenkel auf der Website von Inside Paradeplatz. Die Entschuldigung bleibt ab heute drei Tage aufgeschaltet. ElleXX sieht sich bestätigt. Der Finanzblog gestehe damit ein, dass sexistische Aussagen in der öffentlichen Berichterstattung nichts zu suchen haben, heisst es in einer Stellungnahme von ElleXX. Die Entschuldigung habe Signalwirkung für alle Frauen. (mj)