Tamedia: Isabelle Jacobi ergänzt Amerika-Podcast

Isabelle Jacobi ergänzt ab Mittwoch das bestehende Podcast-Team von «Alles Klar, Amerika?». Das bisherige Team besteht aus Host Christof Münger, Ressortleiter International bei Tamedia, sowie den USA-Korrespondenten Fabian Fellmann und Martin Kilian. Im Wechsel spricht das Duo Jacobi/Fellmann und das Duo Münger/Kilian in einem rund 20-minütigen Podcast über aktuelle Themen, die die US-amerikanische Politik und Gesellschaft beschäftigen und liefert Hintergründe zu den News, die uns aus den USA erreichen, heisst es in einer Mitteilung.

«Ich freue mich, als Teil des Podcast-Teams ‹Alles klar, Amerika?› die neuesten Entwicklungen in der US-Politik engagiert zu diskutieren. Der Kampf um die US-Demokratie ist nicht ausgestanden. Was in Washington geschieht, ist insbesondere für Europa systemrelevant», wird Isabelle Jacobi zitiert.

Jacobi ist seit Juli 2022 Chefredaktorin bei Der Bund und Mitglied der Chefredaktion von Berner Zeitung und Bund (persoenlich.com berichtete). Vor ihrem Wechsel war sie 20 Jahre lang für SRF tätig, ab 2017 als USA-Korrespondentin in Washington. Unter anderem kommentierte sie die chaotischen Präsidentschaftswahlen 2020 im SRF-Podcast «Was geht, Amerika?».

Der Podcast «Alles Klar, Amerika» gibt es seit August 2019 (ursprünglich unter dem Namen «USA: Entscheidung 2020»). Er wird alle zwei Wochen ausgestrahlt. Hören kann man ihn über Apple Podcasts, Spotify und in allen anderen gängigen Podcast-Apps sowie über die Webseite und Apps aller Tamedia-Titel. (pd/cbe)