Annabelle: Jacqueline Krause-Blouin wird Chefredaktorin

Jacqueline Krause-Blouin führte bereits seit August 2019 als Chefredaktorin ad interim die Frauenzeitschrift. «Wir freuen uns, mit Jacqueline Krause-Blouin die ideale Besetzung

gefunden zu haben, um ‹Annabelle› in eine erfolgreiche Zukunft zu führen», lässt sich Brigit Langhart, publizistische Leiterin von Medienart, in einer Mitteilung vom Mittwoch zitieren.

«Ich bin stolz, dass mit mir eine junge Mutter Chefredaktorin ist und werte das als wichtiges Signal in Zeiten der Frauenbewegung», so Krause-Blouin in der Mitteilung. «Ich bin überzeugt, dass ich mit meinem starken Team im Rücken das Profil von ‹Annabelle› noch weiter schärfen kann. Die Leidenschaft, die unsere neue Verlegerin Medienart an den Tag legt, hat mich überzeugt.»

Krause-Blouin arbeitet seit Anfang 2015 bei «Annabelle». Zunächst war sie als Autorin und Lifestyle-Redaktorin tätig, im Sommer 2015 übernahm sie die stellvertretende Chefredaktion. Zuvor arbeitete die 33-Jährige als Mode- und Kulturredaktorin und Chefin vom Dienst unter anderem für «Spex–Magazin für Popkultur», für die «Berliner Morgenpost», «Rolling Stone» und für den Mamablog des «Tages-Anzeigers».

Die Medienart hat «Annabelle» am 1. Oktober 2019 von Tamedia übernommen (persoenlich.com berichtete). (pd/lol)