Der 27-jährige Jan Zürcher übernimmt rückwirkend auf August 2020 die Ressortleitung Sport innerhalb der Südostschweiz-Medienfamilie. Er leitet damit ein Ressort, das für die Sportberichterstattung in allen Medien der Südostschweiz zuständig ist, also in der «Bündner Zeitung», der «Glarner Nachrichten», der «Linth-Zeitung», aber auch auf Radio Südostschweiz, TV Südostschweiz und schliesslich auch auf den entsprechenden Online-Kanälen. Er übernimmt die Leitung von René Weber, der sich zukünftig wieder verstärkt auf die Textberichterstattung in den Printmedien konzentriert, heisst es in der Mitteilung dazu.

Zürcher hat an der Universität Fribourg studiert und 2018 mit einem Bachelor of Arts in Medien- und Kommunikationswissenschaften mit Zeitgeschichte abgeschlossen. Er arbeitet seit 2013 in unterschiedlichen Anstellungen bei Radio Südostschweiz als Moderator und Sportreporter, war mitunter während des Studiums als Sportjournalist bei Radio Freiburg tätig und kehrte nach seinem Studienabschluss zurück zur Südostschweiz-Medienfamilie, mit neuen Aufgaben bei TV Südostschweiz. Dort arbeitet er einerseits als Chef vom Dienst in der Nachrichtenredaktion, andererseits als Videojournalist und Moderator in der Sportredaktion. (pd/wid)