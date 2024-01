Zug Kultur Magazin: Jana Avanzini übernimmt die Redaktionsleitung

Jana Avanzini ist seit 2013 als Kulturjournalistin tätig – zu Beginn hauptsächlich in der Zentralschweiz, mittlerweile freischaffend schweizweit und darüber hinaus. Neben ihrer journalistischen Tätigkeit arbeitet die gebürtige Nidwaldnerin auch als freischaffende Dramaturgin, Autorin und Herausgeberin.

Als langjährige freie Mitarbeiterin des Zug Kultur Magazins, aber auch als Redaktorin und Leiterin bei verschiedenen Medien, wird die Theaterwissenschaftlerin und Germanistin das Magazin in seiner etablierten Form, aber auch mit neuen Inputs übernehmen und weiterentwickeln, teilt Zug Kultur am Dienstag mit.

Avanzini übernimmt die Redaktionsleitung von Falco Meyer, der das Zug Kultur Magazin sieben Jahre lang redaktionell geleitet hat. Er hat in dieser Zeit das Magazin zusammen mit der Geschäftsstelle konsequent als Plattform für das Zuger Kulturschaffen profiliert und stetig weiterentwickelt. Während der Pandemiejahre hat er das Magazin zu einer Ausstellungsplattform für Künstler*innen umgewandelt, die sonst keine Plattformen mehr zur Verfügung hatten.

Gleichzeitig ist das Magazin durch neue digitale Kanäle wie den beliebten Newsletter zugänglicher geworden und geht gestärkt ins zweite Jahrzehnt seines Bestehens - und ist so bereit für neue Veränderung. Falco Meyer gibt die Redaktionsleitung an Jana Avanzini weiter, da er sich in Zukunft auf seine eigene Psychologische Praxis und Lehrtätigkeit konzentrieren wird. (pd/spo)