NZZ Deutschland: Johannes Boie wird freier Autor

Publiziert am 30.10.2024

NZZ Deutschland gewinnt Johannes Boie als freien Autor. «Johannes Boie ist einer der klügsten Köpfe im deutschsprachigen Journalismus», so Eric Gujer, Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung, in einer Mitteilung vom Mittwoch. «Ich schätze seine Arbeit sehr, und freue mich auf die Zusammenarbeit.»

Johannes Boie ergänzt: «Die NZZ ist eine traditionsreiche Medienmarke, die mit starkem, zeitgemässem Journalismus den deutschen Markt erobert. Ich freue mich darüber, hier regelmässig zu schreiben.»

Boie begann seine Karriere als freier Journalist und Volontär der Süddeutschen Zeitung. Als Redaktor entwickelte und leitete er die digitale Ausgabe der Münchner Zeitung. 2017 wechselte er als Chief of Staff des Vorstandsvorsitzenden zu Axel Springer. 2019 wurde er Chefredaktor von Welt am Sonntag und stellvertretender Chef der Welt-Gruppe, von 2021 bis 2023 war er Vorsitzender der Bild-Chefredaktion. Boie ist Gründer eines Softwareunternehmens. Er lebt in Berlin und arbeitet als Berater, Unternehmer und Publizist. (pd/cbe)