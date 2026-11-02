Publiziert am 02.11.2026

Die Kampagne der Spitex Region Lueg richtet sich an Lernende, ausgebildete Fachkräfte und Quereinsteigende. Als Grund nennt die Organisation den Fachkräftemangel.

Grundlage ist die nationale Kampagne «Gute Pflege heisst:», die Studio Thom Pfister für Spitex Schweiz und Spitex Kanton Bern entwickelt hat (persoenlich.com berichtete). Sie startete im März 2024 und läuft bis 2028. Für die vier Standorte der Spitex Region Lueg in Hasle-Rüegsau, Sumiswald, Weier im Emmental und Wynigen wurde sie angepasst.

Im Zentrum steht die Landingpage luegjobs.ch. Dort erzählen Mitarbeitende in der Video-Podcast-Serie «Lueg – u los ine» aus ihrem Alltag. Für die Lehrstellen wirbt die Organisation mit Open-Mic-Videos, die ursprünglich für Spitex Kanton Bern entstanden sind. Darin beantworten Jugendliche auf der Strasse Fragen wie «Was ist an der Lehre bei der Spitex besonders cool?». Beide Formate stammen von Kornflex. Ausgespielt wird die Kampagne auf Facebook, Instagram und Snapchat sowie auf Plakaten.

Lebenslauf und Motivationsschreiben verlangt die Spitex nicht, im Formular genügen Name und E-Mail-Adresse. Die Organisation verspricht einen Rückruf bis zum nächsten Arbeitstag, danach folgt ein Schnuppertag. Ausgeschrieben sind derzeit sechs Stellen sowie vier Lehrstellen ab August 2027. Wie viele Stellen insgesamt unbesetzt sind, gibt sie nicht an. (pd/nil)